Ucraina arriva l’annuncio di Crosetto | la verità sul sostegno italiano a Kiev

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione di una visita ufficiale al contingente italiano schierato a Novo Selo, in Bulgaria, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato in modo dettagliato la posizione dell’Italia su due dossier centrali per la sicurezza internazionale: il conflitto in Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Nel corso dell’incontro con i militari, il titolare del Ministero della Difesa ha affrontato il tema del nuovo decreto Ucraina e le prospettive di un eventuale coinvolgimento italiano in una missione di stabilizzazione nella Striscia di Gaza. Il ministro smentisce presunte divisioni nella maggioranza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

