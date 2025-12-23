In occasione di una visita ufficiale al contingente italiano schierato a Novo Selo, in Bulgaria, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha illustrato in modo dettagliato la posizione dell’Italia su due dossier centrali per la sicurezza internazionale: il conflitto in Ucraina e la crisi in Medio Oriente. Nel corso dell’incontro con i militari, il titolare del Ministero della Difesa ha affrontato il tema del nuovo decreto Ucraina e le prospettive di un eventuale coinvolgimento italiano in una missione di stabilizzazione nella Striscia di Gaza. Il ministro smentisce presunte divisioni nella maggioranza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ucraina, arriva l’annuncio di Crosetto: la verità sul sostegno italiano a Kiev

Leggi anche: Crosetto sul piano di pace per Kiev: “La Russia sa cosa non può cedere l’Ucraina”

Leggi anche: Consiglio Supremo Difesa conferma "pieno sostegno italiano" a Gaza e Ucraina: "Nuovo pacchetto aiuti militari a Kiev, dalla Russia? Minacce ibride"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ucraina, "rissa" social tra il ministro Crosetto e Filippo Sensi (Pd): "Sbagli, fidati...". Che cos'è successo - Inizia il senatore del Pd su Twitter: "Mentre la Ue litiga su asset russi (bel capolavoro Italia, c ... msn.com