Ucraina a fuoco e fiamme nuovo raid su Kiev e Zelensky avverte | Ci colpiranno anche a Natale

Il conflitto in Ucraina continua a interessare l'opinione pubblica internazionale, con nuovi raid su Kiev e dichiarazioni di Zelensky che segnalano possibili attacchi anche durante le festività natalizie. Mentre si intensificano le trattative per la pace, le difficoltà nel raggiungimento di un accordo rimangono evidenti, evidenziando la complessità di una situazione che coinvolge molteplici aspetti politici e umanitari.

Intanto, le trattative per la pace proseguono con tutte le difficoltà del caso. Le due parti non riescono a trovare un compromesso che permetta loro di porre fine al conflitto. Lo stesso Donald Trump è tornato nuovamente sulla situazione, cercando di chiarire la complessità del caso. "I negoziati proseguono, ma tra i due Paesi c'è odio", ha sostenuto.

C’è un nuovo piano per la fine della guerra in Ucraina, ma è inaccettabile per l’Ucraina - Stati Uniti e Russia hanno preparato un nuovo piano per la fine della guerra in Ucraina che asseconda molte delle richieste del presidente russo Vladimir Putin. ilpost.it

Guerra in Ucraina, nuovi attacchi della Russia: almeno un morto e 15 feriti - Almeno una persona è stata uccisa e più di 15 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte che hanno colpito diverse città ucraine. msn.com

Diplomazia al lavoro per un cessate il fuoco in Ucraina. Dopo i colloqui di Miami, Putin apre ad un incontro con Macron, ma Mosca frena sull'ipotesi di un vertice a tre con Stati Uniti e Ucraina x.com

Zelesnky annuncia che gli Stati Uniti hanno proposto un summit con russi e ucraini: l’appuntamento di Miami può allargarsi. Il leader ucraino aggiunge: «Stati Uniti indispensabili». Per gli esperti l’Ucraina ha bisogno di armi anche col cessate il fuoco - facebook.com facebook

