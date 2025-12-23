Ucciso in cella condannato lo Stato | 1,3 milioni alla famiglia del detenuto massacrato nel carcere di Viterbo
Il Tribunale condanna il Ministero della Giustizia a risarcire la famiglia di Giovanni Delfino: "negligente trascuratezza" nella gestione del carcere di Viterbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ucciso in cella, condannato lo Stato: 1,3 milioni alla famiglia del detenuto massacrato nel carcere di Viterbo - Il Ministero della Giustizia dovrà risarcire con circa 1,3 milioni di euro la famiglia di Giovanni Delfino, il detenuto di 61 anni ucciso nel marzo 2019 nel carcere di Mammagialla, a Viterbo. fanpage.it
Carcere Mammagialla a Viterbo, fu ucciso con uno sgabello dal compagno di cella: risarcimento da oltre 1 milione per la famiglia - Da qui la decisione del giudice di condannare l'amministrazione penitenziaria, e quindi il ministero della Giustizia, a versare un risarcim ... roma.corriere.it
Ucciso in cella, un milione e 300mila euro di risarcimento ai familiari Tragedia a Mammagialla - Vittima il 61enne viterbese Giovanni Delfino - L'omicida, seminfermo di mente, è stato condannato a 12 anni di carcere Articolo: - facebook.com facebook
