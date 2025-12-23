Il Tribunale condanna il Ministero della Giustizia a risarcire la famiglia di Giovanni Delfino: "negligente trascuratezza" nella gestione del carcere di Viterbo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucciso in cella, condannato lo Stato: 1,3 milioni alla famiglia del detenuto massacrato nel carcere di Viterbo - Il Ministero della Giustizia dovrà risarcire con circa 1,3 milioni di euro la famiglia di Giovanni Delfino, il detenuto di 61 anni ucciso nel marzo 2019 nel carcere di Mammagialla, a Viterbo. fanpage.it