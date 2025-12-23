Uccise la moglie malata | graziato Gli altri quattro atti di clemenza

Di recente, sono stati concessi atti di clemenza in due casi distinti: un uomo condannato per aver ucciso la moglie malata è stato graziato, così come altri quattro provvedimenti. Inoltre, l’ex calciatore libico, arrivato in Italia su un barcone e condannato per scafo, ha beneficiato di una misura di clemenza. Questi provvedimenti evidenziano le decisioni di giustizia e misericordia adottate in situazioni diverse.

L'ex calciatore libico arrivato in Italia su un barcone e condannato a trent'anni di reclusione perché considerato uno scafista. E l'anziano che soffocò e uccise sua moglie, malata terminale, per non vederla più soffrire. Sono solo due delle storie che raccontano i cinque decreti di grazia firmati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oltre a Abdelkarim Alla F. Hamad e Franco Cioni, ricevono la clemenza del Capo dello Stato anche Zeneli Bardhyl, Gabriele Spezzuti e Alessandro Ciappei. Condannati per reati diversi, dall'evasione dai domiciliari alla truffa. E le cinque grazie concesse da Mattarella sono altrettanto dissimili: si va da quella piena a quella parziale, passando per il condono della pena pecuniaria.

