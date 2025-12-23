Uccise la moglie malata Franco Cioni dopo la grazia | Ho pagato ora lei da lassù mi ha aiutato

Modena, 23 dicembre 2025 – “Ero convinto di farlo e anche di pagare quello che dovevo pagare. Pago quello c’è da pagare però non voglio più vederti soffrire in quel modo, pensavo. Se me l’avessero portata via di casa un’altra volta, non lo avrei accettato”. Uscito dal carcere dopo la grazia ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Franco Cioni, pensionato modenese di Vignola che quattro anni fa ha ucciso la moglie Laura Amidei, malata terminale, soffocandola con un cuscino, questa mattina ha incontrato la stampa insieme al suo avvocato Simone Bonfante. “Penso che – le parole di Cioni in carcere avrebbe dovuto scontare ancora cinque anni e mezzo – lei da lassù mi abbia aiutato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

