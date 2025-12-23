Uccisa così Garlasco nuovo colpo di scena sull’omicidio di Chiara Poggi

Si avvicina la conclusione delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Manca poco al termine delle verifiche che definiranno se Andrea Sempio sarà chiamato a rispondere di nuovo o se il caso si concluderà con un’archiviazione. La vicenda, tra approfondimenti e nuovi elementi, rimane uno dei più seguiti del panorama giudiziario italiano.

È tempo ora di attesa per uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Mancano ancora poche settimane alla conclusione delle indagini e solo allora gli inquirenti decideranno se chiedere un rinvio a giudizio oppure un’archiviazione per Andrea Sempio, attuale indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva per il delitto, o con ignoti. Fino a quel momento, tutto resta sospeso, in una fase in cui silenzi e indiscrezioni convivono alimentando interrogativi e aspettative. La svolta potenziale arriverà solo con la chiusura formale delle indagini, quando la Procura di Pavia renderà noti tutti gli elementi contenuti nel fascicolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il caso #Garlasco: le ferite sul corpo della vittima potrebbero riscrivere la dinamica del delitto. Secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, Chiara #Poggi sarebbe stata aggredita al piano terra, poi colpita e uccisa sulle scale della cantina. #Tg1 Elena Fusai x.com

