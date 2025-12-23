E’ stata arrestata in Florida, negli Stati Uniti una donna accusata di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco i suoi due ex mariti lo stesso giorno, un reato per il quale la polizia ha detto che probabilmente sarà chiesta la pena di morte. Susan Avalon, 51 anni, è stata arrestata nella sua casa nella contea di Citrus dopo che la polizia ha trovato una delle vittime con una ferita da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Uccide due ex mariti lo stesso giorno: arrestata 51enne in Florida, si valuta la pena di morte

Leggi anche: La donna che ha ucciso i suoi due ex mariti lo stesso giorno

Leggi anche: “Ti voglio bene”, 48enne saluta il fidanzato, va a casa dei due ex mariti e li uccide nello stesso giorno in Usa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Ti voglio bene”, 48enne saluta il fidanzato, va a casa dei due ex mariti e li uccide nello stesso giorno in Usa; La donna che ha ucciso i suoi due ex mariti lo stesso giorno; Uccide entrambi gli ex mariti nello stesso giorno: arrestata una 48enne; Uccide la figlia disabile, poi Lucia Pecoraro si impicca: otto mesi fa aveva perso il marito. Dramma familiare a Corleone.

Uccide due ex mariti lo stesso giorno: arrestata 51enne in Florida, si valuta la pena di morte - E’ stata arrestata in Florida, negli Stati Uniti una donna accusata di aver ucciso a colpi d’arma da fuoco i suoi due ex mariti lo stesso giorno, un reato ... gazzettadelsud.it