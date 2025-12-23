Ubriaco prende a pugni il barista che non gli serve altro alcol

Durante un controllo di routine, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno vigilato sul territorio per prevenire furti, spaccio di droga e garantire la sicurezza stradale. Recentemente, un episodio ha visto coinvolto un individuo in stato di ebrezza che, non ricevendo ulteriore alcol, ha aggredito il barista. L’intervento delle forze dell’ordine ha contribuito a mantenere l’ordine e la sicurezza pubblica.

I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo operativo radiomobile e delle Stazioni, per prevenire i reati legati ai furti e allo spaccio di droga, e contestualmente garantire la sicurezza stradale. Un uomo è stato denunciato per percosse, violenza ubriachezza manifesta, poiché all’interno di un bar del centro, in evidente stato di ubriachezza, ha minacciato il barista che si era rifiutato di servirgli altri alcolici, per poi colpirlo al volto con un pugno. Un cittadino straniero deve rispondere al giudice per essersi trattenuto irregolarmente sul territorio nazionale, in quanto è privo di permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco prende a pugni il barista che non gli serve altro alcol Leggi anche: In preda ai fumi dell'alcol devasta l'appartamento e poi prende a calci e pugni gli agenti: 35enne arrestato Leggi anche: Ubriaco al pronto soccorso, prende a pugni il personale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cesenatico, “ora basta alcolici”: ubriaco al bar, prende a pugni il barista che si rifiuta di servirlo; Ubriaco prende a pugni il barista che non gli serve altro alcol; Basta alcol, ubriaco prende a pugni un barista. Cesenatico, “ora basta alcolici”: ubriaco al bar, prende a pugni il barista che si rifiuta di servirlo - I controlli dei giorni scorsi dei Carabinieri di Cesenatico si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di otto persone. corriereromagna.it

Prende a pugni il portone della ex Ubriaco sveglia tutto il palazzo - e lui ha dato in escandescenze Completamente ubriaco, in piena notte si era presentato dalla ex compagna perché ... ilrestodelcarlino.it

Ruba le birre al supermercato, si ubriaca e poi prende a pugni i poliziotti - Dopo avere rubato un bel po’ di birre al supermercato, se le è bevute e quando sono intervenuti gli agenti delle Volanti, li ha presi a calci e a pugni. ilrestodelcarlino.it

Fleeces a Monk of 1000 Taels—But the Monk Is Lu Zhishen, He Destroys the Criminal Den Right Away!

Cesenatico, “ora basta alcolici”: ubriaco al bar, prende a pugni il barista che si rifiuta di servirlo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.