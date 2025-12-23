Tuttosport – Neres in stato di grazia Napoli superiore Bologna a testa alta

L’ultima giornata di calcio ha visto il Napoli dominare la finale di Supercoppa Italiana, con Neres in grande forma. Il Bologna, pur uscendo sconfitto, ha mostrato carattere e tenacia. Intanto, il calciomercato continua a muoversi, con voci provenienti da Riad che tengono alta l’attenzione. Questi eventi riflettono la dinamicità del calcio italiano e internazionale, evidenziando le sfide e le emozioni di questa stagione.

2025-12-23 00:10:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: RIAD (Arabia Saudita) – Amaro il commento del tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta subita contro il Napoli nella finale di Supercoppa Italiana. Sfuma il sogno di portare un altro trofeo ai felsinei dopo un ultimo atto conquistato con il successo in Coppa Italia dello scorso anno e la vittoria ai rigori in semifinale contro l'Inter. Le parole di Italiano. Il tecnico rossoblù analizza così la sfida: "Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha overperformato con tutti i suoi componenti e con Neres che oggi era in giornata di grazia.

