Nel mondo del calcio, la presenza e l’impegno quotidiano sono fondamentali per il successo di un club. Secondo Tuttosport, Agnelli trascorreva molte giornate alla Juventus, sottolineando l’importanza di vincere per mantenere senso e motivazione. Attualmente, al club mancano alcuni elementi chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati. La redazione piemontese si concentra ora su Paolo De Ceglie, figura che potrebbe rappresentare un tassello importante nel futuro del team.

2025-12-23 13:04:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: A tutto Paolo De Ceglie. Una lunga intervista al canale YouTube “Centrocampo” in cui ripercorre tutta la sua carriera, con focus sugli anni vissuti alla in bianconero. La Juventus fin da piccolo, i big nello spogliatoio, i ricordi, i rapporti con i compagni di squadra e gli allenatori (leggasi Antonio Conte e Massimiliano Allegri ), ma anche i momenti di difficoltà. Senza trascurare retroscena e curiosità, fino a parlare della sua esperienza dopo la carriera da calciatore, lavorando nel settore giovanile e dando la sua visione su cosa non va nel sistema calcio ad oggi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Agnelli viveva lì tutti i giorni, alla Juve non ha senso giocare se non vinci. Adesso al club manca…”

