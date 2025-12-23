Tutto pronto per l’arrivo della Fiamma Olimpica a Formia | data itinerario e viabilità

Formia, 23 dicembre 2025 – Formia si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolici più significativi del percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Venerdì 26 dicembre, la Fiaccola Olimpica e Paralimpica attraverserà la città, inserita nella Tappa 19 del Viaggio della Fiamma, che collegherà Caserta – Minturno – Formia – Gaeta – Sabaudia – San Felice Circeo – Latina. Un appuntamento di straordinaria rilevanza istituzionale e sportiva: Formia è tra i soli 17 Comuni del Lazio e tra i 300 in tutta Italia selezionati per ospitare il passaggio della Fiaccola, riconoscimento che valorizza il profondo legame della città con lo sport e i valori olimpici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

