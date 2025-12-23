Tutto inizia tutto finisce Come viviamo a livello psicologico il Capodanno

Il Capodanno rappresenta un momento di transizione, simbolo di conclusioni e nuovi inizi. Dal punto di vista psicologico, questa ricorrenza invita a riflettere sul passato e a pianificare il futuro, influenzando le emozioni e gli atteggiamenti. Comprendere come viviamo questa fase può aiutarci a gestire meglio i cambiamenti e le aspettative, rendendo il passaggio più consapevole e sereno.

Il Capodanno è molto più di una festa con brindisi e fuochi d'artificio. È un momento carico di significato psicologico, una data che nella nostra mente segna insieme una fine e un inizio. Questo doppio ruolo lo rende un periodo (e non solo un giorno) intenso, capace di suscitare emozioni contrastanti, dalla speranza e alla motivazione, fino alla nostalgia, all'inquietudine e, a volte, all'ansia. Perché il Capodanno ci tocca così tanto. Il passaggio da un anno all'altro non è solo un cambio di numero sul calendario. Per la nostra psiche rappresenta un momento fondamentale di riflessione e rinnovamento.

