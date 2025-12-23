Tutti gli appuntamenti da Santo Stefano all' ultimo weekend del 2025

Ecco una guida agli eventi e alle iniziative previste dal periodo di Santo Stefano fino all'ultimo weekend del 2025. Un ponte natalizio lungo che offre molte opportunità di partecipazione e intrattenimento. Scopri gli appuntamenti live e le rassegne dedicate alle festività per vivere appieno questo periodo di fine anno.

Un ultimo weekend del 2025 che inizia praticamente a Santo Stefano e finisce domenica 28 dicembre. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo infinito ponnte natalizio da vivere anche attraverso gli appuntamenti live e le rassegne dedicate alle festività natalizie.

Concerto di Santo Stefano in Duomo, l'ultimo appuntamento di ArmoniosaMente con la Cappella musicale - La rassegna ArmoniosaMente chiude i suoi cinquanta appuntamenti del 2025 ospitando il tradizionale concerto di Santo Stefano, organizzato dalla Chiesa di Modena - modenatoday.it

Vigilia e Santo Stefano, bevande calde e la sfilata della Banda - A Bondeno gli appuntamenti natalizi non mancano anche nel giorno della vigilia e di Santo Stefano. ilrestodelcarlino.it

I.P. - l calendario prevede quattro appuntamenti, tutti con inizio alle 16: venerdì 26 dicembre, domenica 28 dicembre, venerdì 2 gennaio e domenica 4 gennaio. #pubbliredazionali - facebook.com facebook

