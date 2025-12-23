Tutti a Moncioni C’è il presepe vivente

Domenica prossima, il borgo di Moncioni si trasformerà in un presepe vivente all'aperto, offrendo ai visitatori un'opportunità di conoscere le tradizioni locali in un contesto suggestivo. L'evento, inedito per la frazione di Montevarchi, coinvolgerà l'intera comunità e rappresenterà un momento di condivisione e cultura per tutti gli appassionati.

Il borgo medievale di Moncioni domenica prossima si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto per ospitare il presepe vivente, un inedito per la frazione collinare di Montevarchi. "Il nostro paese – ha spiegato Leopoldo Pompili voce narrante della comunità locale – presenta caratteristiche architettoniche ideali per accogliere la rappresentazione della Natività. Il mercato degli antichi mestieri rivivrà nella piazza centrale, mentre il campo dei soldati romani verrà montato nel tramaglio, spazio utilizzato per ferrare gli animali, e altre attività troveranno collocazione nella piazzetta superiore tra le porte della vecchia struttura castellana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

