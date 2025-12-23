Tutte le notizie del 22 dicembre

Ecco le principali notizie del 22 dicembre, aggiornate in tempo reale dalla redazione di Calciomercato.it. Qui troverai tutte le novità e gli approfondimenti più recenti, in modo chiaro e preciso, per rimanere sempre informato sugli eventi più importanti di oggi, lunedì 22 dicembre.

Aggiornamenti in tempo reale grazie alla redazione di Calciomercato.it Tutte le news di oggi, lunedì 22 dicembre, in diretta qui su Calciomercato.it. Mercato e non solo, aggiornamento in tempo reale grazie alla nostra redazione. : Paratici-Fiorentina giornata decisiva (AnsaFoto) – Calciomercato.it 22:24 23 Dicembre Napoli vince Supercoppa! Le Pagelle di CM.IT. IL NAPOLI BATTE IL BOLOGNA E SI AGGIUDICA LA SUPERCOPPA ITALIANA! Le PAGELLE di CM.IT! 19:30 22 Dicembre Formazioni UFFICIALI Napoli-Bologna. FINALE SUPERCOPPA ITALIANA – Le Formazioni Ufficiali di Napoli-Bologna: NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

TG5: Prima pagina - 22 dicembre Video; Gaza, Msf: A rischio nostra presenza per regole Israele su ong; Sci Alpino | GS NJR | Chiesa Valmalenco | 21-22 Dicembre: tanti i podi dei ragazzi Alpi Centrali; | Daily Solar News [22/12/2025].

tutte notizie 22 dicembreDIRETTA Tutte le notizie del 22 dicembre: Zirkzee si avvicina alla Roma, le Formazioni UFFICIALI di Napoli-Bologna - News di oggi lunedì 22 dicembre in tempo reale qui su Calciomercato. calciomercato.it

tutte notizie 22 dicembreMaltempo in Toscana, allerta di codice giallo sulle isole per rischio idrogeologico - Forti piogge e temporali: allerta dalle 18 di lunedì 22 dicembre alla mezzanotte di martedì 23 ... corrierefiorentino.corriere.it

tutte notizie 22 dicembreUn posto al sole (lunedì 22 dicembre), Otello parte e Raffaele riceve una notizia choc: cosa vedremo oggi - Le trame di Un Posto al Sole di lunedì 22 dicembre 2025: indagini sulle rapine per Damiano ed esitazioni natalizie per Raffaele. libero.it

