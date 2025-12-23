Turismo in crescita anche fuori stagione | ad ottobre presenze in aumento del 10%
Il turismo in Liguria continua a crescere anche fuori dall’alta stagione. Nel mese di ottobre 2025 le presenze hanno raggiunto quota 1.318.029, con un aumento di 119.857 unità, pari a +10%, rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati arrivano dal ministero dell'interno comprendono tutte le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
