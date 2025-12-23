Turchiaschianto jet con militari Libia

Un jet con militari libici, tra cui il capo di Stato maggiore Mohammed al-Haddad, si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, vicino a Ankara. L’incidente è avvenuto a circa due chilometri dal villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana. La notizia riguarda un incidente aereo che coinvolge una delegazione militare libica durante un volo nella regione turca.

21.45 L'aereo che trasportava una delegazione libica tra cui il capo di Stato maggiore libico Mohammed al-Haddad si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, a 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di Ankara. Lo riferisce Cnn Turk, aggiungendo che i rottami del velivolo sono stati ritrovati. Il primo ministro libico Abdul-Hamid Dbeibah ha confermato la morte del capo di Stato maggiore e di altre quattro persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

