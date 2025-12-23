Turchia si schianta jet con a bordo il capo di stato maggiore della Libia Cinque morti
Un jet con a bordo il capo di stato maggiore della Libia si è schiantato in Turchia, causando cinque vittime. Lo spazio aereo nella zona di Ankara è stato temporaneamente chiuso, come confermato dal ministero degli interni. Nella serata sono stati recuperati i resti dell’aereo. La vicenda è al momento oggetto di indagini ufficiali.
Chiuso lo spazio aereo nella zona di Ankara. La notizia confermata dal ministero degli interni. In serata trovati i rottami del velivolo . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
