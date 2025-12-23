Turchia si schianta jet con a bordo il capo di stato maggiore della Libia Cinque morti

Un jet con a bordo il capo di stato maggiore della Libia si è schiantato in Turchia, causando cinque vittime. Lo spazio aereo nella zona di Ankara è stato temporaneamente chiuso, come confermato dal ministero degli interni. Nella serata sono stati recuperati i resti dell’aereo. La vicenda è al momento oggetto di indagini ufficiali.

Jet privato scompare dai radar in Turchia, le autorità: “A bordo il Capo di Stato Maggiore libico” - Perso il contatto radar con un jet privato ad Ankara, tra le persone a bordo ci sarebbe il Capo di Stato Maggiore libico, il generale Mohammed Al- fanpage.it

Giallo in Turchia, aereo con a bordo il capo di stato maggiore perde il contatto radar - La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno della Turchia ... msn.com

Un #drone si schianta in un campo in #Turchia: terzo episodio in pochi giorni - facebook.com facebook

La #Russia è per caso entrata in un conflitto ibrido anche con la #Turchia Da diversi giorni si segnala l'avvistamento di velivoli senza pilota non identificati nello spazio aereo turco. Ieri, un drone di fabbricazione russa si è schiantato a circa 50 km da #Istanbul x.com

