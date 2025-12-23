Turchia precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di Stato maggiore libico | Sono tutti morti

Un aereo con a bordo il capo di Stato maggiore libico Mohammed al-Haddad e altri membri della delegazione si è schiantato nei pressi di Ankara, in Turchia. L’incidente ha causato la morte di tutte le persone a bordo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno coordinando le operazioni di soccorso e le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Un aereo con a bordo una delegazione libica, tra cui il capo di Stato maggiore libico Mohammed al-Haddad, si è schiantato in Turchia. Il premier libico del governo di Tripoli Abdul Hamid Mohammed Dbeibah ha dichiarato che il capo dell’esercito è morto: “Non c’è nessun superstite”. La notizia è stata confermata ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya in un post su X, riferendo che sono stati individuati i rottami del jet a circa due chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nella provincia di Ankara. “L’opinione pubblica sarà informata sugli sviluppi”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turchia, precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di Stato maggiore libico: “Sono tutti morti” Leggi anche: Turchia: “Precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche” Leggi anche: Jet privato scompare dai radar in Turchia, le autorità: “A bordo il Capo di Stato Maggiore libico” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incidente aereo, precipita il velivolo privato del pilota Greg Biffle: sei morti. Turchia, precipitato l'aereo del capo di stato maggiore libico. «Trovati i rottami» - Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, generale Mohammed Al- ilmessaggero.it Ankara, precipitato un jet privato. Forse a bordo il capo di stato maggiore libico - In serata ad Ankara le autorità turche hanno perso il contatto con un jet privato di tipo Falcon 50 decollato dall’aeroporto di Esenboga alle ... msn.com

