Turchia | Precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche

Un jet con a bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche, Mohammed al-Haddad, si è schiantato vicino ad Ankara. L’incidente ha coinvolto una delegazione libica in visita in Turchia. Al momento, non sono state diffuse dettagli sulle cause dell’incidente o sullo stato dei presenti a bordo. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei voli ufficiali tra i due paesi.

Un aereo con a bordo una delegazione libica, tra cui il capo di Stato maggiore libico Mohammed al-Haddad, “si è schiantato ” in Turchia. Lo riferisce Cnn Turk, aggiungendo che i rottami del jet sono stati ritrovati sulla collina di Selamalmaz, a 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di Ankara. Poco prima le autorità turche avevano riferito di avere perso il contatto radar con l’aereo poco dopo il decollo dalla capitale. A bordo del jet privato, un Falcon, c’erano cinque persone tra cui il generale Muhammad al-Haddad. Il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya, in un post su X, ha spiegato che il contatto con il jet, con numero di coda 9H-DFJ, è stato perso alle 20. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Turchia: “Precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche” Leggi anche: Turchia, perso il contatto radar con un jet: “A bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche” Leggi anche: Jet privato scompare dai radar in Turchia, le autorità: “A bordo il Capo di Stato Maggiore libico” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incidente aereo, precipita il velivolo privato del pilota Greg Biffle: sei morti. Ankara, precipitato un jet privato. Forse a bordo il capo di stato maggiore libico - In serata ad Ankara le autorità turche hanno perso il contatto con un jet privato di tipo Falcon 50 decollato dall’aeroporto di Esenboga alle ... msn.com

