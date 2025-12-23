Turchia precipitato jet con a bordo il capo di stato maggiore libico

Un jet privato con a bordo il capo di stato maggiore libico è precipitato nei pressi di Haymana, in Turchia. Il velivolo, decollato dall’aeroporto di Ankara, era parte di una delegazione ufficiale. Le autorità stanno attualmente valutando la situazione e fornendo aggiornamenti sulle condizioni dei presenti.

In Turchia, il jet privato con a bordo una delegazione libica, decollato dall’aeroporto di Ankara, è precipitato nei pressi di Haymana. Lo riporta Cnn Turk, spiegando che il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato il ritrovamento dei rottami del velivolo. A bordo dell’aereo, che avrebbe dovuto raggiungere Tripoli, c’erano cinque passeggeri, tra cui il capo di Stato Maggiore libico, generale Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad. Non c’è stato nessun superstite. Il jet privato sparito dai radar. Inizialmente, il jet privato decollato da Ankara ha perso il contatto radar. Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha informato su X che l’aereo, un Falcon, decollato da Ankara con destinazione Tripoli, “ha perso i contatti alle ore 20:52?. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Turchia, precipitato jet con a bordo il capo di stato maggiore libico Leggi anche: Turchia, precipitato jet con a bordo capo di Stato maggiore libico Leggi anche: Turchia, precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di Stato maggiore libico: “Sono tutti morti” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Precipitato un jet privato con a bordo il Capo di stato maggiore libico; Greg Biffle, cade l'aereo privato del pilota Nascar: dramma a Statesville. «A bordo anche la moglie e i figli». Turchia, precipitato jet con a bordo il capo di stato maggiore libico - In Turchia, il jet privato con a bordo una delegazione libica, decollato dall'aeroporto di Ankara, è precipitato nei pressi di Haymana. lapresse.it

