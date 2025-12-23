Il ministro dell’Interno turco, Ali Yerlikaya, ha annunciato il ritrovamento dei resti dell’aereo scomparso dai radar, che trasportava il generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, capo di stato maggiore delle forze armate libiche. L’incidente si è verificato in Turchia, senza confermare al momento ulteriori dettagli sulle cause. La scoperta rappresenta un passo importante nelle indagini sulla vicenda.

Il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha reso noto che sono stati rinvenuti i resti dell’ aereo scomparso dai radar che aveva a bordo il generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, capo di stato maggiore delle forze armate libiche. Il jet, che partito dall’ aeroporto di Ankara Esenbo?a era diretto a Tripoli, è precipitato a un paio di chilometri dal villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, poco dopo il decollo e aver chiesto di poter effettuare un atterraggio di emergenza. Ankara Esenbo?a Havaliman?’ndan Trablus’a (Tripoli’ye) gitmek üzere havalanan uça??n enkaz?na Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Turchia, precipitato jet con a bordo il capo di stato maggiore della Libia

Leggi anche: Turchia: “Precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche”

Leggi anche: Turchia, precipitato vicino ad Ankara un jet con a bordo il capo di Stato maggiore libico: “Sono tutti morti”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Precipitato un jet privato con a bordo il Capo di stato maggiore libico; Greg Biffle, cade l'aereo privato del pilota Nascar: dramma a Statesville. «A bordo anche la moglie e i figli».

Turchia, precipitato l'aereo del capo di stato maggiore libico. «Trovati i rottami» - Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, generale Mohammed Al- ilmessaggero.it

Turchia, jet militare scompare dai radar. «A bordo capo di stato maggiore della Libia» - La notizia riportata da emittenti tv turche ... msn.com