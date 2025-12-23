Turchia precipitato jet con a bordo capo di Stato maggiore libico

Un aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico, il generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, è precipitato in Turchia. L’incidente ha suscitato attenzione internazionale, mentre le autorità stanno valutando le cause e le circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sulle eventuali conseguenze o sulle operazioni di soccorso in corso.

(Adnkronos) – Precipitato l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico, il generale Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad. I soccorritori turchi hanno individuato i rottami del jet, con cui si erano persi i contatti poco dopo il decollo da Ankara. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya in un post su X.

Precipita in Turchia l'aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico, 5 i morti - Haddad è morto in un "incidente" aereo. ansa.it

Turchia, precipitato jet con a bordo capo di Stato maggiore libico - (Adnkronos) – Precipitato l’aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico, il generale Mohammed Ali Ahmed Al- sassarinotizie.com

