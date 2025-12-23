Un jet privato partito dalla Turchia è scomparso dai radar, causando la temporanea chiusura dello spazio aereo sopra Ankara. Le autorità stanno indagando sulla vicenda, che ha coinvolto anche il decesso del capo di stato maggiore della Libia. Al momento, non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sulle circostanze dell’incidente.

Un jet privato decollato dalla Turchia è improvvisamente scomparso dai radar, portando alla chiusura temporanea dello spazio aereo sopra Ankara. A darne notizia è stato il municipio della capitale turca attraverso un messaggio pubblicato su X: "Un jet privato decollato da Ankara ha perso il contatto radar. Si presume che a bordo ci fosse il Capo di Stato Maggiore libico". Successivamente il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya ha confermato il ritrovamento dei resti del jet privato Falcon 50 che trasportava il capo di stato maggiore libico Mohammed al-Haddad e il suo entourage. Il relitto è stato localizzato a sud del villaggio di Kavak, nella provincia di Ankara, zona in cui era stato perso il contatto con il velivolo poco dopo il decollo dall'aeroporto Esenboga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Turchia, precipita jet privato: "Morto il capo di stato maggiore della Libia"

