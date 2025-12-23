Turchia precipita aereo con i generali libici Morto il capo di Stato Maggiore e altri comandanti

Un aereo con cinque persone, tra cui il generale Mohammed Al-Haddad, capo di Stato Maggiore dell’Esercito libico, è precipitato dopo il decollo da Ankara. Secondo fonti turche, l’incidente ha causato la morte di Al-Haddad e di altri comandanti presenti a bordo. L’episodio rappresenta un evento di rilevanza nell’ambito delle relazioni tra Turchia e Libia, sollevando domande sulle cause e le conseguenze dell’accaduto.

Roma, 23 dicembre 2025 - L'aereo con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, generale Mohammed Al-Haddad, si è schiantato dopo il decollo da Ankara, fano sapere fonti turche. Il capo di stato maggiore dell'esercito libico, il tenente generale Mohammed Al-Haddad, e numerosi alti comandanti militari stavano rientrando dalla Turchia dopo una visita ufficiale. Una fonte dello stato maggiore generale turco ha confermato la morte di Al-Haddad, del capo di stato maggiore delle forze di terra, il maggiore generale Al-Fitouri Ghribil, del capo dell'Agenzia per la Produzione Militare, Mahmoud Al-Qatwi, insieme al consigliere Mohammed Al-Aswi e al loro assistente Mohammed Al-Mahjoub.

