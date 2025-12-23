Turchia precipita aereo con a bordo il capo di stato maggiore libico | trovati i rottami

Un jet Falcon 50, decollato da Ankara, ha perso il contatto radar durante un volo e si è schiantato. Successivamente sono stati rinvenuti i rottami dell’aereo, confermando l’incidente. A bordo si trovava anche il capo di stato maggiore libico, la cui sorte resta incerta. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

Un jet privato Falcon 50 decollato da Ankara ha perso il contatto radar. Più tardi si è saputo che sono stati trovati i rottami del velivolo. A bordo c'era il capo di Stato Maggiore della Libia, Mohammad Al-Haddad. Il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya, ha scritto su X che l'aereo, numero di coda 9H-DFJ, decollato da Ankara con destinazione Tripoli, "ha perso i contatti alle ore 20.52. Dall'aeromobile - ha spiegato l'esponente del governo - è stata ricevuta una segnalazione di atterraggio di emergenza nei pressi di Haymana; tuttavia, successivamente non è stato possibile ristabilire il contatto con l'aereo.

