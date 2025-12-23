Turchia perso il contatto radar con un jet | A bordo il capo di stato maggiore delle forze armate libiche

È stato perso il contatto radar con un aereo partito da Ankara, che trasportava il capo di stato maggiore delle forze armate libiche. L’incidente ha suscitato preoccupazioni e si attende un aggiornamento sulle circostanze e sulle eventuali ricerche in corso. La vicenda evidenzia la delicatezza delle operazioni di volo in quella regione e l’importanza di verificare prontamente eventuali sviluppi.

Perso il contatto radar con l'aereo che trasportava il capo di stato maggiore delle forze armate libiche, poco dopo il decollo da Ankara. È quanto hanno riferito le autorità turche sottolineando che a bordo del jet privato, un Falcon, c'erano cinque persone tra cui il generale Muhammad Ali Ahmad al-Haddad. Il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya, in un post su X, ha spiegato che il contatto con il jet, con numero di coda 9H-DFJ, è stato perso alle 20.52 ora locale (18.52 italiane). L'aereo era decollato dall'aeroporto di Ankara Esenboga ed era diretto a Tripoli. "Una richiesta di atterraggio d'emergenza è stata ricevuta nei pressi di Haymana.

Turchia, Ankara: "Sparito dai radar jet con a bordo il capo di stato maggiore Libia" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Turchia, Ankara: 'Sparito dai radar jet con a bordo il capo di stato maggiore Libia' ... tg24.sky.it

Turchia, l'aereo del capo di stato maggiore libico scompare dopo il decollo da Ankara: perso il contatto dopo l'Sos - Le autorità turche hanno perso il contatto radar con un Falcon con a bordo cinque persone tra cui il capo di Stato Maggiore dell'Esercito libico, generale Mohammed Al- ilgazzettino.it

