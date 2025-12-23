Turchia | Persi contatti con jet capo di Stato maggiore libico poco dopo decollo

È stata segnalata la perdita di contatti con l’aereo che trasportava il capo di Stato maggiore delle forze armate libiche, poco dopo il decollo da Ankara. Al momento, le autorità stanno monitorando la situazione e cercando di ottenere ulteriori dettagli sulla vicenda. La vicenda desta preoccupazione e sarà oggetto di aggiornamenti ufficiali.

Giallo in Turchia, aereo con a bordo il capo di stato maggiore perde il contatto radar - La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno della Turchia ... msn.com

Persi contatti in Turchia con velivolo capo stato maggiore libico - Perse le comunicazioni con l’aereo decollato da Ankara con a bordo il capo di Stato maggiore libico, Mohammad Al- ilsole24ore.com

