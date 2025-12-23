Turchia | Persi contatti con jet capo di Stato maggiore libico poco dopo decollo
È stata segnalata la perdita di contatti con l’aereo che trasportava il capo di Stato maggiore delle forze armate libiche, poco dopo il decollo da Ankara. Al momento, le autorità stanno monitorando la situazione e cercando di ottenere ulteriori dettagli sulla vicenda. La vicenda desta preoccupazione e sarà oggetto di aggiornamenti ufficiali.
(Adnkronos) – Si sono perse le comunicazioni con l'aereo che trasportava il capo di Stato maggiore delle forze armate libiche, poco dopo il decollo da Ankara. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno turco Ali Yerlikaya. Yerlikaya ha spiegato in un post su X che il contatto con il jet d'affari Falcon 50, con numero di
