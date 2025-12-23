Turchia | muore capo di stato maggiore libico su jet precipitato dopo il decollo Decedute altre 4 persone

Un incidente aereo in Turchia ha causato la morte del capo di stato maggiore libico, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, e di altre quattro persone. Il jet privato, partito da Ankara, è precipitato poco dopo il decollo, perdendo il contatto radio. L’accaduto solleva questioni sulla natura dell’incidente, ancora sotto indagine, e rappresenta un grave evento per la delegazione militare libica coinvolta.

ANKARA (TURCHIA) – Un attentato? Un incidente? Fatto sta che il jet privato che trasportava una delegazione militare libica, con il capo di stato maggiore dell'esercito di Tripoli, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, ha perso il contatto radio poco dopo il decollo dalla capitale turca Ankara per poi precipitare su una collina a poche decine di . L'articolo proviene da Firenze Post.

