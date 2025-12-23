Trump | Maduro lascisarebbe intelligente

Donald Trump, dal suo quartier generale di Mar-a-Lago in Florida, ha invitato il presidente venezuelano Nicolás Maduro a considerare le proprie dimissioni, sottolineando che sarebbe una mossa saggia. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche in Venezuela, evidenziando l’importanza di una soluzione pacifica e responsabile per il paese.

1.57 Donald Trump, dal suo quartier generale di Mar-a-Lago in Florida, ha lanciato un messaggio diretto al leader venezuelano Nicol s Maduro: "Dimostrerebbe intelligenza se decidesse di lasciare il potere". Maduro ha replicato da Caracas: "Un presidente non può pensare a come governare altri paesi.Immaginate se io perdessi tempo a immischiarmi negli affari altrui invece di governare il Venezuela", ha aggiunto.

