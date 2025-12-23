Trump | Groenlandia per sicurezza Usa

L'interesse di Donald Trump per la Groenlandia si è concentrato sulla sicurezza nazionale, piuttosto che sulle risorse naturali. Secondo le sue dichiarazioni, il valore strategico dell’isola risiede nella sua posizione e nel ruolo che può svolgere in ambito di difesa. Questa presa di posizione evidenzia come le considerazioni geopolitiche possano influenzare le decisioni riguardanti territori di grande rilevanza strategica, oltre alle risorse naturali.

0.24 "Non abbiamo bisogno della Groenlandia per i minerali e il petrolio, ma per la sicurezza. Dobbiamo averla. Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale".Così il presidente Usa, Trump a Palm Beach, Florida. L'annuncio coincide con la nomina di Jeff Landry, governatore della Louisiana, come inviato speciale per la Groenlandia.La Danimarca ha convocato l'ambasciatore USA, definendo la mossa "inaccettabile".Il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen,ha riaffermato l'autonomia dal Regno di Danimarca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

