Trump svela una nuova classe di navi da guerra
Il presidente Donald Trump ha annunciato il lancio di una nuova classe di navi da guerra, che riceveranno il suo nome. Questa iniziativa rappresenta un aggiornamento importante per le forze armate statunitensi, con obiettivi di rafforzamento e modernizzazione della flotta navale. La presentazione di questa classe di navi segna un passo significativo nelle strategie militari degli Stati Uniti, evidenziando l’impegno del Paese nel mantenere la superiorità nel mare.
Il presidente americano Donald Trump ha svelato i piani per una nuova classe di navi della Marina che prenderanno il suo nome. Le navi potrebbero essere equipaggiate con armi nucleari.
