Trump presenta la Trump-class USS Defiant la nuova nave da guerra per la marina Usa
Il presidente Donald Trump ha recentemente presentato la Trump-class USS Defiant, una nuova nave da guerra destinata alla Marina degli Stati Uniti. Questa innovativa unità mira a potenziare le capacità navali del Paese, contribuendo a rafforzare la presenza e la sicurezza in ambito marittimo. La presentazione segna un passo importante nel processo di modernizzazione della flotta statunitense, con un focus su tecnologia e strategia militare.
Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato una nuova nave da guerra, la Trump-class USS Defiant, nel tentativo di rafforzare ed espandere la flotta della Marina statunitense. “Queste sono le migliori al mondo. Saranno le più veloci, le più grandi e di gran lunga più potenti di qualsiasi nave da guerra mai costruita”, ha dichiarato il leader Usa durante l’annuncio nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida. Il segretario della Marina statunitense John Phelan ha paragonato la nave all’ex USS Iowa, la principale nave da guerra utilizzata dagli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale, che è stata dismessa negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
