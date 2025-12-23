Trump offre 3mila dollari ai migranti per autodeportarsi fuori dagli Usa | Chi non approfitta rischia l'arresto
L'amministrazione Trump ha annunciato un incentivo di 3.000 dollari per i migranti irregolari che decidono di autodeportarsi volontariamente dagli Stati Uniti. La misura mira a incentivare le partenze autonome, con l'obiettivo di gestire meglio l'immigrazione irregolare. Chi non approfitta di questa opportunità potrebbe essere soggetto a ulteriori controlli e possibili azioni legali.
L'amministrazione Trump ha offerto 3mila dollari ai migranti irregolari che si autodeporteranno fuori dagli Stati Uniti. "Chi è qui illegalmente dovrebbe approfittare del regalo - ha sottolineato la segretaria della Sicurezza Interna, Kristi Lynn Noem - altrimenti rischierà l'arresto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
