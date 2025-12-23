Trump ha viaggiato almeno 8 volte sul jet privato di Epstein La Procura | Più di quante pensassimo
Donald Trump avrebbe viaggiato sul jet privato di Epstein almeno 8 volte negli anni 90, più di quanto noto alla Procura precedentemente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Epstein, rilasciati 11mila nuovi file: “Trump ha volato 8 volte sul jet con lui, in un caso con una ventenne”
Leggi anche: Caso Epstein, pubblicati 8mila documenti: Trump ha viaggiato sull’aereo del finanziere
Epstein files, Trump sceglie il silenzio; Usa, sparatoria alla Brown University di Providence: due morti e almeno 20 feriti. Trump: Fermato un sospetto; Tre svizzeri arrestati dall'ICE: «Hanno superato il periodo di soggiorno negli USA»; Il 74% degli svizzeri per Natale vuole spendere almeno quanto l'anno scorso.
Trump ha viaggiato almeno 8 volte sul jet privato di Epstein. La Procura: “Più di quante pensassimo” - Donald Trump avrebbe viaggiato sul jet privato di Epstein almeno 8 volte negli anni 90, più di quanto noto alla Procura precedentemente ... fanpage.it
Caso Epstein, pubblicati 8mila documenti: Trump ha viaggiato sull'aereo del finanziere - Il presidente degli Stati Uniti avrebbe viaggiato con lui almento otto volte, ma nega: "Mai stato sulla sua isola" Almeno ottomila nuovi documenti collegati al caso Epstein sono disponibili da oggi su ... adnkronos.com
Trump 8 volte sul jet di Epstein, una con una ventenne - In uno degli ultimi documenti pubblicato dal dipartimento di Giustizia americano su Jeffrey Epstein c'è anche una email in cui si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstei ... msn.com
Novità importanti per viaggiare negli Stati Uniti L’amministrazione Trump ha presentato una proposta che potrebbe cambiare le regole per ottenere l’ESTA, obbligatorio per entrare negli USA senza visto. La bozza prevede che i viaggiatori dei 42 Paesi - facebook.com facebook
PODCAST. Le liste nere di Trump: Washington cancella il diritto di viaggiare anche degli italiani x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.