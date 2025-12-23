Trump ha viaggiato almeno 8 volte sul jet privato di Epstein La Procura | Più di quante pensassimo

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump avrebbe viaggiato sul jet privato di Epstein almeno 8 volte negli anni 90, più di quanto noto alla Procura precedentemente. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Epstein, rilasciati 11mila nuovi file: “Trump ha volato 8 volte sul jet con lui, in un caso con una ventenne”

Leggi anche: Caso Epstein, pubblicati 8mila documenti: Trump ha viaggiato sull’aereo del finanziere

