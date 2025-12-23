Trump ha viaggiato almeno 8 volte sul jet privato di Epstein La Procura | Più di quante pensassimo

Caso Epstein, pubblicati 8mila documenti: Trump ha viaggiato sull'aereo del finanziere - Il presidente degli Stati Uniti avrebbe viaggiato con lui almento otto volte, ma nega: "Mai stato sulla sua isola" Almeno ottomila nuovi documenti collegati al caso Epstein sono disponibili da oggi su ... adnkronos.com

Trump 8 volte sul jet di Epstein, una con una ventenne - In uno degli ultimi documenti pubblicato dal dipartimento di Giustizia americano su Jeffrey Epstein c'è anche una email in cui si afferma che "Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstei ... msn.com

Novità importanti per viaggiare negli Stati Uniti L’amministrazione Trump ha presentato una proposta che potrebbe cambiare le regole per ottenere l’ESTA, obbligatorio per entrare negli USA senza visto. La bozza prevede che i viaggiatori dei 42 Paesi - facebook.com facebook

PODCAST. Le liste nere di Trump: Washington cancella il diritto di viaggiare anche degli italiani x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.