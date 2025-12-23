Donald Trump ha commentato la pubblicazione dei file di Jeffrey Epstein, sottolineando come queste rivelazioni possano danneggiare le persone che, secondo lui, hanno avuto incontri innocenti con Epstein. Il presidente ha espresso preoccupazione per le possibili conseguenze su reputazioni e vite private, evidenziando il rischio di danni ingiustificati derivanti dalla diffusione di tali documenti.

Donald Trump ha rotto il silenzio riguardo alla pubblicazione dei file su Jeffrey Epstein, lamentandosi del fatto che le persone che «hanno incontrato innocentemente» il pedofilo potrebbero vedere la loro reputazione distrutta. Nelle sue prime dichiarazioni da quando, lo scorso venerdì, il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a diffondere i documenti, il presidente degli Stati Uniti ha espresso solidarietà per i Democratici di spicco sotto esame per i loro legami con il criminale. «Mi piace Bill Clinton », ha detto Trump in merito alla presenza dell’ex presidente in diversi scatti. «Sono sempre andato d’accordo con Bill Clinton. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha detto che i file di Epstein stanno danneggiando le persone che lo hanno incontrato “innocentemente”

