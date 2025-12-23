Donald Trump offre tremila dollari per ogni immigrato illegale residente negli Usa che si auto-espelle. Una strategia per ridurre il flusso della presenza degli stranieri nel suolo americano. L’offerta agli immigrati che vanno via. Agli immigrati che vivono negli Stati Uniti senza documenti verranno offerti 3mila dollari se lasceranno gli Usa volontariamente entro la fine dell’anno solare. Lo riportano i media statunitensi. La Segretaria per la Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ha affermato che i migranti irregolari che non si auto-espelleranno saranno individuati, arrestati e “non faranno mai ritorno”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump dà tremila dollari agli immigrati illegali che lasciano gli Usa: numeri in calo da quando c’è Donald

