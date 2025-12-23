Trump ci riprova a chiedere la Groenlandia e nomina un inviato per l’annessione la Danimarca è infuriata

Donald Trump ha recentemente riproposto l’idea di acquisire la Groenlandia, nominando un inviato per negoziare l’eventuale annessione. La mossa ha suscitato reazioni di sdegno da parte della Danimarca, che considera la proposta inaccettabile. Questa vicenda evidenzia le tensioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e il governo danese, riaccendendo il dibattito sulle strategie di politica internazionale e sulle relazioni tra le nazioni.

Donald Trump ha deciso di rilanciare le sue ambizioni sulla Groenlandia, creando un nuovo incidente diplomatico con la Danimarca. Domenica scorsa il presidente americano ha annunciato di aver scelto Jeff Landry, governatore repubblicano dello stato della Louisiana, come inviato speciale per la Groenlandia. Una mossa che ha immediatamente fatto scattare l'allarme a Copenaghen. Landry, considerato vicino al movimento Maga (lo slogan "Make America Great Again" caro a Trump) e all'ala più conservatrice del partito repubblicano, non ha perso tempo a chiarire le sue intenzioni. Rispondendo all'annuncio presidenziale sui social, ha scritto che è "un onore servire il comandante in capo in questa posizione da volontario per rendere la Groenlandia parte degli Stati Uniti ".

Trump insiste sulla Groenlandia: "Non escludo di ricorrere alla forza militare per annetterla" - Il presidente Donald Trump ha rinnovato in un'intervista a Nbc la minaccia di ricorrere alla forza militare per annettere la Groenlandia. huffingtonpost.it

Usa, il presidente Trump al Congresso: "Prenderemo la Groenlandia" - Del resto, la maggioranza degli americani crede che Donald Trump sia serio quando dice di voler annettere Canada e Groenlandia, di mandare cittadini americani in prigione all'estero e di voler fare un ... lastampa.it

