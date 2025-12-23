Trump | Abbiamo bisogno della Groenlandia per sicurezza nazionale non per minerali o petrolio – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 23 dicembre 2025 "Il Governatore Landry è un bravo ragazzo, è un tipo che sa fare affari e ne abbiamo bisogno per la protezione nazionale. Abbiamo bisogno della Groenlandia per la protezione nazionale. Non so, dicono la Danimarca, ma la Danimarca non ha protezione militare. Dovremo trovare una soluzione. Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale. Non per i minerali, abbiamo più petrolio di qualsiasi altro Paese al mondo. Se si guarda alla Groenlandia, e si guarda lungo la costa, c'è la Russia e navi cinesi ovunque. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Open.online
