Trump | ‘Abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale’

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero interesse ad acquisire la Groenlandia, sottolineando la sua importanza strategica per la sicurezza nazionale. Secondo l'ex presidente, la presenza di navi russe e cinesi nella regione rende necessario un maggiore controllo e presenza americana. Questa affermazione ha suscitato discussioni sulla geopolitica e sulle risorse della Groenlandia, evidenziando l'importanza strategica di questa area nel contesto internazionale.

''ci sono navi russe e cinesi dappertutto. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale'', ha detto Trump. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

