Trump 8 volte sul jet di Epstein Una volta c’era anche una ventenne
Per lui il caso Epstein è soltanto un caso che “serve per deviare l’attenzione dai nostri successi” perché lui dice di non esserci mai stato sull’ isola caraibica di Little Saint James appartenuta a Jeffrey Epstein, per decenni il centro degli abusi su ragazze e donne commessi dal finanziatore pedofilo e i suoi amici. Ma tra gli ottomila nuovi documenti collegati al caso da oggi visibili sul del dipartimento di Giustizia americano, spunta un’e-mail – scrive Bbc – in cui si afferma che “ Donald Trump ha viaggiato sul jet privato di Epstein molte più volte di quanto precedentemente riportato (o di cui eravamo a conoscenza)”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
