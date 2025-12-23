Truffe sempre più subdole | ora le voci dei parenti vengono ricreate con l’intelligenza artificiale

Le truffe si evolvono con l’uso dell’intelligenza artificiale, che permette di ricreare voci di parenti e conoscenti in modo sempre più realistico. Questa tecnologia rende più difficile riconoscere le frodi e aumenta i rischi per gli utenti. È importante essere consapevoli di queste nuove forme di inganno e adottare misure di sicurezza per proteggersi da truffe subdole e ingannevoli.

Pietrasanta (Lucca), 23 dicembre 2025 – Sempre più esperti, sempre più tecnologici, sempre più difficili da individuare. Ad alzare il tiro, praticamente in ogni campo, sono i malviventi che infestano anche il territorio versiliese. Già da tempo riescono a entrare nelle case senza far suonare l'allarme e senza lasciare segni di effrazione. Ma quello che sta avvenendo da alcuni mesi a questa parte nel campo delle truffe, a volte a buon fine e a volte per fortuna no com'è successo giorni fa alla periferia di Pietrasanta, è un salto in avanti quasi da trama cinematografica. Parliamo di gente senza scrupoli che grazie all' intelligenza artificiale simula la voce dei parenti delle vittime prescelte per rendere la telefonata credibile e ottenere così pagamenti in denaro o in ori e gioielli.

