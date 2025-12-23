Troppo stanco per essere un genitore perfetto? Prova il metodo 70 30

Il metodo 7030 è la nuova frontiera della genitorialità, meno ansia e preoccupazioni per genitori e figli. Il metodo della genitorialità 7030 nasce come risposta a un modello educativo sempre più schiacciato dall’idea di perfezione, che spesso genera un eccesso d’ansia. Questo approccio invita i genitori a concentrarsi su ciò che conta davvero, accettando che non tutto debba essere impeccabile per crescere figli sereni e competenti. La sua forza risiede nella semplicità, perché propone un equilibrio realistico tra impegno e imperfezione, liberando le famiglie da aspettative irraggiungibili. È un modo per restituire respiro alla quotidianità, trasformando gli errori in occasioni di crescita condivisa. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

