Troppo alcol risse e degrado | pugno duro del sindaco con l’arrivo delle feste

Pugno duro del sindaco Lidano Lucidi, contro il troppo consumo di alcol e situazioni di degrado che si verificano ormai con frequenza in alcune zone di Sezze. E’ stata emanata in queste ore una apposita ordinanza con cui vengono disposti una serie di divieti che avranno validità per oltre un mese. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

