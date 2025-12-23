Troia città ambasciatrice di Pace | in arrivo 6 giovani palestinesi

Il Comune di Troia ospiterà sabato 27 dicembre alle ore 10.30 una conferenza stampa per presentare il progetto interculturale “Un Ponte di Pace tra Puglia e Betlemme”. L’iniziativa, che prevede l’accoglienza di sei giovani palestinesi, mira a promuovere dialogo e collaborazione tra le comunità. L’appuntamento si terrà nell’Aula consiliare del Comune, sottolineando l’impegno della città come ambasciatrice di pace.

È in programma, sabato 27 dicembre, alle ore 10.30, nell'Aula consiliare del Comune di Troia, la conferenza stampa di presentazione del progetto interculturale "Un Ponte di Pace tra Puglia e Betlemme", grazie a cui anche quest'anno la Città del Rosone ospiterà nel periodo natalizio sei giovani.

