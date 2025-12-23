Trevisani ammette | Io innamorato di Diouf! L’Inter ha sbagliato un solo acquisto e lo dico da agosto

Trevisani ha recentemente espresso il suo apprezzamento per Diouf, sottolineando come, dall’inizio della stagione, ritenga che l’Inter abbia commesso un solo errore nelle operazioni di mercato. La sua posizione, condivisa da alcuni esperti, evidenzia l’importanza di valutazioni obiettive nel calcio e la fiducia nelle scelte fatte dalla società nerazzurra. Un'analisi che invita a considerare con attenzione gli investimenti e le potenzialità dei giocatori coinvolti.

Inter News 24 . Le parole del giornalista. Intervenuto a Cronache di Spogliatoio durante Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha fatto un bilancio sul calciomercato dell’Inter nel 2025, spendendo parole d’elogio nei confronti di Andy Diouf. PAROLE – « Io sono innamorato di Diouf, dal vivo o dalla televisione cambia poco. È un ragazzo che ha personalità, vuole la palla, prova sempre la giocata, ha un buonissimo sinistro, anche al Lens era un buon giocatore. È stato, come spesso succede in Italia, bocciato per un ingresso orripilante a gara in corso, ma è un buona giocatore e vedrai che troverà il modo di mandarlo in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

