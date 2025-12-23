Treno+bus per raggiungere l' aeroporto ora in vendita il biglietto integrato
È ora possibile acquistare il biglietto integrato per treno e bus che permette di raggiungere l’aeroporto
Diventa più semplice e sostenibile raggiungere l’aeroporto "Luigi Ridolfi" di Forlì grazie a un progetto di trasporto pubblico integrato, frutto di un accordo fra Trenitalia, Tper e Start Romagna. Nasce ‘Forlì Aeroporto Link’, il nuovo servizio che consente di acquistare in un’unica soluzione di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
