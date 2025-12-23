Treni | guasto a uno scambio regionale bloccato a Voltri

Martedì 23 dicembre, un guasto a uno scambio ha provocato il blocco del treno regionale 3360 a Genova Voltri. La situazione ha causato rallentamenti e disagi per i passeggeri in transito sulla linea regionale, con ripercussioni sulla regolarità del servizio. Sono in corso interventi per ripristinare la normale circolazione e minimizzare l’impatto sui viaggiatori.

Un guasto a uno scambio ha causato questa mattina, martedì 23 dicembre, un rallentamento per il treno regionale 3360 in transito a Genova Voltri. Secondo quanto riferito da Trenitalia, il convoglio è rimasto bloccato sul posto senza possibilità di proseguire o retrocedere, accumulando un ritardo.

