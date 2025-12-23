Treni bloccati tra Udine e Venezia per un investimento mortale sui binari

Stamattina, martedì 23 dicembre, la circolazione ferroviaria tra Venezia e Udine è stata temporaneamente sospesa a causa di un investimento mortale sui binari. La vicenda ha causato disagi ai passeggeri e richiede interventi di verifica e sicurezza. Le autorità stanno gestendo la situazione e fornendo aggiornamenti sulla riattivazione della tratta.

