Tredicesime non pagate ai dipendenti Trotta la Cgil interpella la Prefettura | E’ vergognoso

Tempo di lettura: < 1 minuto Tredicesime non pagate ai dipendenti di Trotta Bus. Nuove nubi si addensano sulle Festività della forza lavoro dell’Axienda di trasporto locale cittadino oltre a quelle legate al passaggio ad altra Società di gestione, la Air. Lo scorso 20 dicembre dovevano essere corrisposti gli stipendi e le tredicesime per i dipendenti di Trotta Bus, ma sono arrivati solo gli stipendi, mentre la seconda voce di emolumenti contrattuali è rimasta in qualche cassaforte. I lavoratori nel 2026 dovrebbero transitare in Air, ma in realtà non si sa ancora quando avverrà questo passaggio in via ufficiale e nei modi di legge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

